Одна из вражеских ракет попала в Дом культуры.

Одна из российских ракет, которые были выпущены 5 июля по Николаеву, попала в Дом культуры в одном из районов города.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что здание разрушено практически полностью, пострадавших нет.

Мэр выложил видео, как спасатели работают на руинах здания.

Позже он опубликовал фото, как спасатели ликвидировали пожары на других объектах военной и гражданской инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 5 июля в очередной раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены жилые дома и другие здания.

Также под обстрелы попали два района Николаева, город Баштанка, а также Широковская, Ингульская, Березнеговатская и Галициновская громады.

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