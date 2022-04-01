Спасатели продолжают работать на месте.

Утром 1 апреля число погибших в результате авиаудара российской армии по Николаевской ОВА выросло до 24.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации с разборкой завалов разрушенного оккупантами здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на 7:00 1 апреля.

"В результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской области и ее разрушения погибли 24 человека", – сообщили в ГСЧС.

Там уточнили, что из-под завалов спасатели высвободили 23 тела погибших, еще 1 человек умер уже в больнице.

Мчс продолжают работы на месте атаки круглосуточно.

Напомним, накануне информировали о 20 жертвах.

Удар по зданию ОГА в Николаеве

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОГА. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж.

Председатель ОГА Виталий Ким заявил, что обстрел здания сопровождался перемещением противника. По его словам, большинству работников чудом удалось спастись из здания.

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