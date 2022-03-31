На месте продолжают работать спасатели.

Число погибших в результате попадания ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации выросло до 20.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области в Facebook.

"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибло 20 человек (спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек умер в реанимации)", - говорится в сообщении.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Удар по зданию ОГА в Николаеве

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОГА. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж.

Председатель ОГА Виталий Ким заявил, что обстрел здания сопровождался перемещением противника. По его словам, большинству работников чудом удалось спастись из здания.

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