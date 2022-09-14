Повреждены и частично разрушены жилые многоэтажки, офисный центр, школа в центре города и другие здания.

Вследствие ночных обстрелов Николаева погибли два человека, трое - получили ранения.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она напомнила, что сегодня ночью были нанесены ракетные удары по разным районам Николаева.

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По словам председателя облсовета, повреждены и частично разрушены жилые многоэтажки, офисный центр, школа в центре города и другие здания.

"Ни одно из мест попадания ракет не имеет отношения к военным объектам и там даже вблизи их нет. На сейчас уже известно о двух погибших и трех раненых в результате ночного обстрела города", - отметила Замазеева.

Она также уточнила, что под удары попали населенные пункты Баштанского района.

В частности, обстрелы зафиксированы на территории Широковской и Березнеговатской громад, в результате чего повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 708 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 92 пострадавших получили помощь амбулаторно", - сообщила глава облсовета.

Как сообщал УНИАН, ночью 14 сентября оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, повреждения получили в том числе и жилые дома.

На местах попаданий работают аварийные бригады и коммунальщики, которые на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.

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