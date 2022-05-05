Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

Количество раненых в результате ракетного обстрела Краматорска возросло по меньшей мере до 25 человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере 25 раненых гражданских – следствие авиаракетного удара, нанесенного сегодня ночью россиянами по Краматорску. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице. Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - рассказал он.

Кириленко отметил, что неспособные воевать с украинской армией российские захватчики, продолжают "воевать" с украинскими гражданскими.

"Это - очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит наказания!"- подчеркнул глава области.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Краматорска. Удар нанесен по жилым районам и центральной части города. Предварительно сообщалось о шести раненых.

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