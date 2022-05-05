В результате вражеского обстрела, в частности, повреждены садик и школа, отметил мэр Краматорска.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.

О последствиях вражеского обстрела на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно - шестеро раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских, в частности, в населенных пунктах Донецкой области.

В начале апреля враги ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска, жертвами атаки стали более 50 человек, а около сотни - пострадали и были госпитализированы.

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