По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Херсону и его пригороду. Из-за новой атаки рашистов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Как сообщила Херсонская областная прокуратура, от прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек.

"По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли артиллерийские удары по городу Херсону и пригородных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы различной степени. По предварительным данным, обстрел осуществлялся из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

В рамках процессуального руководства Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РФ коварно бьет по Херсонщине

11 ноября военные Украины зашли в Херсон. Рашисти бежали из города то окраин, однако начала коварно обстреливать мирное население. Так, недавно оккупанты изрешетили родильное отделение в Херсоне. В медучреждение попали вражеские снаряды.

Кроме этого, вчера оккупанты накрыли огнем освобожденный город. Коммунальщики остались без транспорта, в результате ударов по Херсону вспыхнул пожар.

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