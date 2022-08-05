Женщину и ее детей удалось вернуть домой.

Россияне обманом вывезли в труднодоступную российскую глубинку харьковчанку Любовь Бобро и ее детей.

Историю семьи рассказали в Минреинтеграции.

Бобро вместе с детьми, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться через российский Белгород. Но ее, как и многих других украинцев, обманули.

"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган, Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись к Мінреінтеграції", – рассказывает Любовь.

Семью Бобро удалось вернуть домой, в ведомстве отмечают - процесс возвращения был очень непростым.

Многие семьи попали в ту же ловушку под видом "эвакуации" в Россию.

"На сегодня уже 50 украинских детей удалось вернуть из РФ", - отметили в министерстве.

Так акцентировали, что суровый опыт, который пришлось получить харьковчанке Бобро – " наглядная демонстрация, чем грозит "эвакуация" в сторону РФ".

Напомним, для тех, кто потерял связь с близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, работает круглосуточная горячая линия Минреинтеграции: 15-48.

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