Россияне обманом вывезли в труднодоступную российскую глубинку харьковчанку Любовь Бобро и ее детей.
Историю семьи рассказали в Минреинтеграции.
Бобро вместе с детьми, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться через российский Белгород. Но ее, как и многих других украинцев, обманули.
"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган, Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись к Мінреінтеграції", – рассказывает Любовь.
Семью Бобро удалось вернуть домой, в ведомстве отмечают - процесс возвращения был очень непростым.
Многие семьи попали в ту же ловушку под видом "эвакуации" в Россию.
"На сегодня уже 50 украинских детей удалось вернуть из РФ", - отметили в министерстве.
Так акцентировали, что суровый опыт, который пришлось получить харьковчанке Бобро – " наглядная демонстрация, чем грозит "эвакуация" в сторону РФ".
Напомним, для тех, кто потерял связь с близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, работает круглосуточная горячая линия Минреинтеграции: 15-48.