Россияне под видом “эвакуации” выслали харьковчанку с тремя детьми в Сибирь / фото minre.gov.ua

Россияне обманом вывезли в труднодоступную российскую глубинку харьковчанку Любовь Бобро и ее детей. 

Историю семьи рассказали в Минреинтеграции

Бобро вместе с детьми, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться через российский Белгород. Но ее, как и многих других украинцев, обманули. 

"Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган, Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись к Мінреінтеграції", – рассказывает Любовь. 

Россияне под видом “эвакуации” выслали харьковчанку с тремя детьми в Сибирь / фото minre.gov.ua

Семью Бобро удалось вернуть домой, в ведомстве отмечают - процесс возвращения был очень непростым. 

Многие семьи попали в ту же ловушку под видом "эвакуации" в Россию. 

"На сегодня уже 50 украинских детей удалось вернуть из РФ", - отметили в министерстве. 

Так акцентировали, что суровый опыт, который пришлось получить харьковчанке Бобро – " наглядная демонстрация, чем грозит "эвакуация" в сторону РФ". 

Напомним, для тех, кто потерял связь с близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, работает круглосуточная горячая линия Минреинтеграции: 15-48.

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