Противник бьет коварно и хаотично, отметил глава Харьковской областной военной администрации.

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли Харьков.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 20 часов оккупанты из РСЗО нанесли удар по Киевскому району Харькова. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

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Синегубова призвал харьковчан находиться в укрытиях.

"Как видим, враг бьет коварно и хаотично. Не игнорируйте сигналов тревоги", - подчеркнул председатель ОВА.

Российские оккупационные войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и начали обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру.

Противники не раз обстреливали Харьков, было много жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что противники 9 сентября из РСЗО обстреляли Шевченковский район Харькова, пострадали 14 человек, в том числе трое детей в возрасте 15, 11 и 3 года.

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