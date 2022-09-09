Дети госпитализированы, угрозы их жизни нет. Четверо взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, состояние остальных пострадавших – среднее.

В Харькове в результате сегодняшнего обстрела ранены 14 человек, в том числе 3 детей.

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Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По последней информации, повреждения получили 14 человек. В том числе 3 детей – 3, 11 и 15 лет. Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет", - отметил он.

Четверо взрослых, по словам Синегубова, имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем враг обстрелял Харьков из реактивных систем залпового огня. Зафиксированы обстрелы в Шевченковском районе города. Ранее сообщалось о не менее 10 пострадавших.

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