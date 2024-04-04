В результате массированной атаки погибли 3 спасателей, еще один получил ранения.

В ночь на четверг, 4 апреля, Россия несколькими волнами атаковала Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате массированной атаки погибли 3 спасателей, еще один получил ранения.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

"Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Удар

СЧС

Атака РФ по Харькову 4 апреля

Ночью 4 апреля Харьков атаковали ударные дроны. В городе прогремело несколько взрывов. Местные власти сообщали о прилетах по жилой застройке. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что удары были осуществлены как по частным, так и многоквартирным домам.

В то же время Олег Синегубов заявил, что в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи, а в частном секторе зафиксированы повреждения жилой застройки.

Впоследствии сообщалось, что в Харькове снова прогремел взрыв. Оккупанты нанесли новый удар. Погибли три человека.

Отмечается, что, по предварительным данным, все погибшие - работники ГСЧС. Они приехали ликвидировать последствия атаки по жилым домам.

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