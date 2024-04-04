В ГСЧС показали последствия ударов по Харькову / ГСЧС

В ночь на четверг, 4 апреля, Россия несколькими волнами атаковала Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате массированной атаки погибли 3 спасателей, еще один получил ранения.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

Удар по Харькову 4 апреля / ГСЧС

"Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Удар по Харькову 4 апреля / ГСЧС Удар
Удар по Харькову 4 апреля / ГСЧС СЧС

Атака РФ по Харькову 4 апреля

Ночью 4 апреля Харьков атаковали ударные дроны. В городе прогремело несколько взрывов. Местные власти сообщали о прилетах по жилой застройке. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что удары были осуществлены как по частным, так и многоквартирным домам.

В то же время Олег Синегубов заявил, что в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи, а в частном секторе зафиксированы повреждения жилой застройки.

Впоследствии сообщалось, что в Харькове снова прогремел взрыв. Оккупанты нанесли новый удар. Погибли три человека.

Отмечается, что, по предварительным данным, все погибшие - работники ГСЧС. Они приехали ликвидировать последствия атаки по жилым домам.

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