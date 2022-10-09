По предварительным данным, в результате вражеского обстрела никто не пострадал.

По Никопольскому району Днепропетровской области оккупанты запустили почти 70 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району... Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской громад. Предварительно, люди не пострадали", - написал он.

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По словам Резниченко, в Никополе повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, 9 - побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Резниченко добавил, что другие районы в течение ночи не обстреливались и на эту минуту там спокойно.

Ситуация в Днепропетровской области во время войны с РФ - важные новости

С начала полномасштабного вторжения - с 24 февраля, российские захватчики уже много раз обстреливали Никопольский район Днепропетровщины, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, в ночь на 4 октября враги запустили 30 снарядов из реактивных систем залпового огня "Градов" по Никополю. В результате вражеского обстрела ранения получили четыре человека.

В начале сентября в МВД сообщили, что из-за обстрелов, совершенных оккупантами, в нашей стране были ранены 5,5 тыс. гражданских, а более 7 тыс. - погибли.

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