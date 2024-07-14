Уничтожены, в том числе несколько лейтенантов противника, отметил украинский воин.

В ходе войны против украинцев потери РФ на 14 июля 2024 года среди офицерского состава увеличились. В частности, уничтожен майор Антон Балаганский, который был командиром отдельного отряда "Шторм".

Ликвидированы также два вражеских лейтенанта - Дзамболат Елбакиев и Евгений Цибори, сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", на своем канале в Telegram.

Воин также показал фотографии "минусованных" врагов.

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В субботу вечером, 13 июля, защитник нашей страны отмечал, что по результатам мониторинга открытых источников, уже "демобилизовано" 4396 росссийских офицеров.

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Утром 14 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировали 160 боевых столкновений. По его сведениям, самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Противники пытаются двигаться вперед и теряют, в том числе живую силу. Общие потери РФ на 14 июля составляют приблизительно 559090 захватчиков.

В конце июня военный эксперт Defence Express Иван Киричевский говорил, что российские оккупационные силы не могут наступать большими соединениями, поскольку воины ВСУ "выбили" кадровый костяк - офицеров среднего звена.

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