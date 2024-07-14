ВСУ уничтожают врага на фронте / фото 10-й армейский корпус

За прошедшие сутки, 13 июля, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1320 российских солдат на фронте.

Таким образом, как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 559 090 человек. Кроме того, у врага уменьшилось количество военной техники и вооружения, ведь было уничтожено:

  • танков - 8206 (+7);
  • боевых бронированных машин - 15811 (+32);
  • артиллерийских систем - 15262 (+46);
  • РСЗВ - 1119 (+0);
  • средства ПВО - 890 (+1);
  • самолетов - 361 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39);
  • крылатые ракеты - 2397 (+0);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77);
  • специальная техника - 2566 (+10).
ВСУ уничтожили 32 ББМ и 46 артсистем россиян за сутки, - Генштаб

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Как сообщает проект DeepState, российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.

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"Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении.

В последнее время украинской армии критически не хватает пехотинцев. Сейчас они нужны почти каждому подразделению ВСУ.

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