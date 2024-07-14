ВСУ уничтожили 32 ББМ и 46 артсистем россиян за сутки, - Генштаб

Общие потери противника в живой силе приблизилась к 560 тысяч.

За прошедшие сутки, 13 июля, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1320 российских солдат на фронте.

Таким образом, как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 559 090 человек. Кроме того, у врага уменьшилось количество военной техники и вооружения, ведь было уничтожено:

танков - 8206 (+7);

боевых бронированных машин - 15811 (+32);

артиллерийских систем - 15262 (+46);

РСЗВ - 1119 (+0);

средства ПВО - 890 (+1);

самолетов - 361 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39);

крылатые ракеты - 2397 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77);

специальная техника - 2566 (+10).

Война в Украине - последние новости

Как сообщает проект DeepState, российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.

Видео дня

"Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении.

В последнее время украинской армии критически не хватает пехотинцев. Сейчас они нужны почти каждому подразделению ВСУ.

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