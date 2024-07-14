ВСУ уничтожили 32 ББМ и 46 артсистем россиян за сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 13 июля, Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1320 российских солдат на фронте.
Таким образом, как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины выросли до 559 090 человек. Кроме того, у врага уменьшилось количество военной техники и вооружения, ведь было уничтожено:
- танков - 8206 (+7);
- боевых бронированных машин - 15811 (+32);
- артиллерийских систем - 15262 (+46);
- РСЗВ - 1119 (+0);
- средства ПВО - 890 (+1);
- самолетов - 361 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39);
- крылатые ракеты - 2397 (+0);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77);
- специальная техника - 2566 (+10).
Война в Украине - последние новости
Как сообщает проект DeepState, российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.
"Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительные, есть информация о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", - говорится в сообщении.
В последнее время украинской армии критически не хватает пехотинцев. Сейчас они нужны почти каждому подразделению ВСУ.