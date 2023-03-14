Он подчеркнул, что эта операция является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, что оборонная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага.

На своей странице в Facebook Залужный отметил, что чтит прочность, храбрость и несокрушимость украинских воинов в Бахмуте.

"Оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины!" – подчеркнул главнокомандующий.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. В оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 сообщается, что там продолжаются позиционные бои, враг пытается захватить город.

Кроме того, 14 марта, члены Ставки верховного главнокомандующего на заседании поддержали позицию относительно дальнейшего удержания и защиты Бахмута.

Из-за колоссальных потерь ЧВК "Вагнера" начала вербовать для штурмов Бахмута жителей временно оккупированного Мелитополя. По словам мэра города Ивана Федорова, рассылку начали делать в закрытых группах мелитопольцев.

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