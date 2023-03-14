На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Члены Ставки верховного главнокомандующего поддержали дальнейшее удержание и защиту Бахмута. На заседании обсудили темпы и объемы поступления оружия.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, провел очередное заседание Ставки. В частности, на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

"Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", - говорится в сообщении.

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На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой. Отдельно были обсуждены темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений. К заседанию также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Бои за Бахмут - что известно

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области еще с конца августа 2022 года. За город-крепость продолжаются бои. Россияне несут огромные потери, но не оставляют попыток шутрмировать Бахмут.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут и Марьинка - это одни из тех городов, где решается, каким будет наше будущее, и где это будущее борется.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что длительные бои за Бахмут превратят его во вторую Марьинку, от которой уже не осталось ничего.

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