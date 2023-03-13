Городской голова Мелитополя уверен, что россиянам не удастся набрать ни одной бригады.

Российские захватчики поощряют жителей временно оккупированного Мелитополя вступать в "Вагнер" для штурма Бахмута.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, которые остались во временно оккупированном городе, начали делать рассылку и набирать в "Вагнер". Конечно же, никто не соглашается. Те предложения, которые они делают – это 200 тысяч рублей вроде бы в месяц они готовы платить тем, кто в составе "Вагнера" готов ехать в Бахмут", – рассказал он.

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Федоров уверен, что россиянам не удастся набрать ни одной бригады.

Бои за Бахмут: потери "Вагнера"

Город-крепость Бахмут штурмуют отряды "группы Вагнера". В Бахмутских полях полегло десятки тысяч наемников, но главаря ЧВК Евгения Пригожина это не останавливает.

По предварительным данным, только в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч военных, больше всего пострадали "вагнеровцы".

США считают, что нет никакой стратегической важности в продолжении обороны Бахмута. А в НАТО допустили, что город рухнет в течение недели. В то же время украинское военное командование приказало держать оборону. Жесткие бои продолжаются, город стоит благодаря сверхчеловеческим усилиям украинских воинов.

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