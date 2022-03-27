Киев работает в условиях военного положения, отметил мэр.

В пригородах Киева продолжаются бои, но город продолжает обороняться.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Киев продолжает обороняться. Жить и работать в условиях военного положения", - отметил он.

По словам Кличко, критическая инфраструктура столицы работает, общественный транспорт в ограниченном режиме, но тоже работает.

Также работают коммунальные службы, открыты большинство супермаркетов, аптек, а частный бизнес постепенно возобновляет работу.

В частности, открываются снова продуктовые магазины, кофейни, парикмахерские, СТО.

Городской голова отметил, что сегодня важно, чтобы и в таких сложных условиях военного положения город жил и работал.

"Наша главная задача - защитить столицу, не пустить сюда орков, которые рвутся к сердцу Украины. Бои продолжаются в пригородах Киева. Наши защитники героически держат оборону", - сказал он.

Кличко призвал киевлян быть осторожными и сознательными, соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами тревоги.

"Нас пытаются запугать. Не получится! Мы не сдадимся! Киев выстоит! Украина победит", - подчеркнул мэр.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев. В Украине ввели военное положение, а позже продлили срок его действия.

Столичные власти сообщали, что по состоянию на 21 марта в городе в результате обстрелов оккупантов погибли 65 горожан, а почти 300 человек были ранены.

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