Бойцов планируют забирать домой при посредничестве международных организаций.

Российские чиновники и марионетки Кремля в ОРДО выступили с противоречивыми заявлениями касательно судьбы защитников "Азовстали", ожидающих возвращения в Украину в рамках обмена.

Как сообщают российские СМИ, в понедельник, 22 мая, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что для украинских военнослужащих планируют организовать на временно оккупированных территориях Донецкой области "международный трибунал".

Какие страны главарь "ДНР" планирует привлечь к псевдосудебному "международному" процессу - не сообщается. Тем не менее российские СМИ со ссылкой на Пушилина заявляют об активной подготовке документов для этого процесса.

В то же время в МИД РФ говорят о возможности обмена защитников "Азовстали". Так, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность обмена украинских военных на пленных российских военных, заявил: "Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается".

На уточняющий вопрос о том, допускает ли МИД РФ возможность обмена защитников "Азовстали", он добавил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Обмен защитников "Азовстали": что стоит знать

Как писал УНИАН, по состоянию на 20 мая из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые были на территории завода.

Тяжелораненых поместили в медицинское учреждение в Новоазовске (временно оккупированная территория). Часть защитников Мариуполя через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку (также находится под оккупацией).

Президент Владимир Зеленский заверил, что бойцов планируют забирать домой при посредничестве международных организаций.

"Все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой", - заверил глава государства.

19 мая в оккупированном поселке Оленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста.

В МККХ подчеркивают, что приоритетом организации является проверка условий содержания военнопленных и обращения с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями.

Организация проводит регистрацию военнопленных, однако предупредила, эти списки останутся конфиденциальными и не будут обнародованы.

Провокационные заявления представителей российских властей касательно срыва обмена украинских военнослужащих звучат не впервые. Ранее глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркивала - предложения РФ о возможном запрете обмена украинских защитников "Азовстали" являются политическими заявлениями, которые имеют "пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления".

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