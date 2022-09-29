В этом месяце в общем вернули из плена 235 наших соотечественников.

Состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина вернула четырех морпехов и двух гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Еще больше наших - дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры - Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты - Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские - Андруша Виктория и Майборода Яна", - отметил Ермак.

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По его информации, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Военные принимали участие в боях за Мариуполь.

"Переговоры об обмене - это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее - свобода украинцев. Именно это стимулирует работать на максимуме эффективности. Обмены продолжаются. Наша цель - вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем", - отметил Ермак.

Он добавил, что только в этом месяце из плена вернули 235 наших людей.

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

По информации Министерства внутренних дел, в числе освобожденных были 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных - 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

Кроме того, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

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