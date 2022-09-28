Продолжается работа по организации отдельных обменов, отметил начальник Главного управления разведки Минобороны.

Украина не прекращает работу над тем, чтобы организовать новый обмен пленными с Россией.

С РФ продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время встречи с представителями родных и близких украинских военнопленных, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По его словам, также идет работа по организации отдельных обменов, и "это длительный и изнурительный процесс".

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"Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", - отметили в штабе.