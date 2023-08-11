Командиры даже не позволяют солдатам писать честно, но "скучно" и негативно.

Российские "военкоры" обвинили оккупантов в фабрикации или украшении заявлений об уничтожении российскими войсками украинской техники.

Как сообщается в отчете ISW один из таких блоггеров возмутился, что "советская система военной службы" поощряет российских военнослужащих заявлять о ложных успехах в своих миссиях, чтобы угодить своим командирам. В то же время руководители и коллеги захватчиков активно препятствуют им писать честно, но "скучно" и негативно.

Отмечается, что российские солдаты, вероятно, снимали свои вертолеты и артиллерию, которые стреляли по той же поврежденной западной ББМ с разных ракурсов и в разные дни. Командованию докладывали, что это были по меньшей мере три отдельных эпизода уничтожения техники.

Видео дня

По данным аналитиков, Минобороны России может использовать такие факты для увеличения статистики украинских потерь. Кремль уже известен тем, что безумно завышает потери украинской бронетехники, чтобы представить российские оборонительные операции как чрезвычайно эффективные.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты пытались наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, но потерпели поражение.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили узел связи россиян и поразили многие техники. Защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское.

Вас также могут заинтересовать новости: