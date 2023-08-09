Он обосновал это это "усилением угрозы безопасности со стороны НАТО".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать силы на своих западных границах. Об этом он заявил на заседании Минобороны РФ, объясняя это "усилением угрозы безопасности со стороны НАТО".

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе – Швеции", - заявил Шойгу.

По его словам, на территории Финляндии возможно размещение дополнительных военных формирований и ударных вооружений НАТО, "способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России".

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Также он сказал, что угрозой являются планы Польши по усилению своей армии. Шойгу заявил, что Польша "превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки".

Россия граничит на западе с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Ситуация на западных границах с Россией

Ближайшие западные соседи России - Польша, Литва и Латвия - в последнее время укрепляют границы и усиливают их солдатами и военной техникой из-за усложнения ситуации на границе и опасения провокаций.

Кроме того, рассматривается возможность даже полного закрытия границ с союзником РФ - Беларусью - из-за опасения провокаций со стороны наемников ЧВК "Вагнер".

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