Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что передача заложников и пленных должна происходить на уровне государства, а не частных лиц.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что Украина не будет соглашаться на формат передачи заложников через частное лицо народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Читайте такжеУкраина в 2021 году будет пытаться пересмотреть Минские соглашения - экспертОб этом Кравчук сказал в интервью "Апостроф TV".

Глава украинской делегации рассказал, почему не состоялась передача Россией Медведчуку определенного количества заложников с оккупированных территорий Донбасса рейсом "Ростов-на-Дону-Минск-Киев".

По его словам, со стороны России происходила попытка "сделать шоу" и кое-кому в Украине "поднять рейтинг" на теме передачи украинских заложников с оккупированных районов Донбасса. "Никакого обмена не было, и в таком режиме, предложенном, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - сказал Кравчук.

Он сказал, что есть моральные принципы, которыми нельзя манипулировать. "Но те принципы, те нормы, которые касаются живых людей, манипулировать - это значит падать в моральную яму. Я это называю моральным ямой, когда люди уже идут на все, чтобы цинично, несмотря на ​​жизнь тех людей, какие муки они перенесли, они готовы действовать... (в угоду) своим интересам, а не интересам людей и порядку, который установлен при обмене", - добавил он.

Также Кравчук сказал: "Я никогда не думал, что в Украине есть столько внутренних врагов, которые ради своих амбициозных интересов, или для власти, или ради денег... готовы на все. И это тот факт, когда можно сказать: те люди, которые прибегли к таким шагам и которые хотели использовать сложную ситуацию в своих интересах, они являются именно такими людьми".

Обмен пленными на Донбассе: детали

16 января ряд российских СМИ распространили новость, что оккупанты на Донбассе готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Медведчука.

Кравчук заявил, что расценивает эти заявления руководства «ЛДНР» как очередную попытку России уклониться от выполнения международных договоренностей.

В то же время в МИД обвинили РФ в нарушении сложившихся механизмов освобождения удерживаемых лиц на временно оккупированных украинских территориях.

20 января уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты должны передать Украине 9 удерживаемых лиц.

22 января Кравчук заявил, что частная PR-акция Медведчука по перевозке пленных с оккупированного Донбасса уже невыполнима.

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Автор: Виталий Саенко