Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, приказавшего армии активизировать атаки "на всех оперативных участках", может быть сигналом перехода к более агрессивной фазе войны.
Об этом пишет The New York Times.
Журналисты считают, что Шойгу выступил с таким громким заявлением после ряда удачно проведенных Украиной операций по уничтожению складов с боеприпасами ВС РФ вблизи фронта.
В материале также упоминается, что ракетный террор украинских городов со стороны России в последние дни заметно усилился.
Цитируя аналитиков из Института изучения войны, журналисты обращают внимание и на окончание так называемой "оперативной паузы" у русских войск.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска продолжили обстреливать позиции ВСУ на Донбассе. В течение 16 июля украинские защитники снова отразили попытки штурма врагом трассы Бахмут-Лисичанск.
Белогоровка и Верхнекаменка тоже держат оборону.
Безуспешной у российских войск оказалась и попытка наступления на Угрегорскую ТЭС.
Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.
ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.
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