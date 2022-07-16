Оккупанты, в том числе, сосредоточили свои действия на взятии Северска и Бахмута.

Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, приказавшего армии активизировать атаки "на всех оперативных участках", может быть сигналом перехода к более агрессивной фазе войны.

Об этом пишет The New York Times.

Журналисты считают, что Шойгу выступил с таким громким заявлением после ряда удачно проведенных Украиной операций по уничтожению складов с боеприпасами ВС РФ вблизи фронта.

В материале также упоминается, что ракетный террор украинских городов со стороны России в последние дни заметно усилился.

Цитируя аналитиков из Института изучения войны, журналисты обращают внимание и на окончание так называемой "оперативной паузы" у русских войск.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили обстреливать позиции ВСУ на Донбассе. В течение 16 июля украинские защитники снова отразили попытки штурма врагом трассы Бахмут-Лисичанск.

Белогоровка и Верхнекаменка тоже держат оборону.

Безуспешной у российских войск оказалась и попытка наступления на Угрегорскую ТЭС.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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