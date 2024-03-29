Он отметил, что после пересмотра внутренних ресурсов эта цифра существенно уменьшилась.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявляет, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", - отметил Сырский.

По его словам, сейчас пересматривается численность определенных воинских частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности.

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"Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", - сообщил Сырский.

В то же время он добавил, что необходимо воздерживаться от крайностей.

"Во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения. Это не менее важная часть работы. Та война, которую мы вынуждены вести против российских захватчиков, - это война на истощение, война логистики. Поэтому значение эффективности тыловых подразделений нельзя недооценивать. Речь идет о системе обеспечения войск продовольствием и боеприпасами, о ремонтных подразделениях, о медицинских учреждениях и о многом другом. Эти люди делают свой вклад в эффективность боевых действий", - пояснил главнокомандующий.

Сырский также отметил, что те граждане, которые приходят в армию по мобилизации, не попадают сразу на фронт.

"За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль текущего года составило 84% от общего количества мобилизованных. Только после такого обучения их могут направлять на доукомплектование воинских частей для восстановления их боеспособности", - отметил он.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Президент Владимир Зеленский сказал, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Кабмин подал в Верховную раду Украины законопроект об усилении мобилизационных мероприятий в Украине. Он уже прошел первое чтение. Сейчас в Раде продолжается этап рассмотрения поправок к нему - их зарегистрировали более 4 тысяч.

Ранее в Минобороны заявляли, что одной из целей нового закона о мобилизации является замена 330 тыс. военных, которые сейчас находятся на поле боя.

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