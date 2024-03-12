Согласно новому законопроекту, на учет будут ставить сразу тех военнообязанных, которые прошли военную подготовку.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. По новому законопроекту о мобилизации военнообязанных могут призвать в армию с 25 лет, однако фактически и с 18. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Он отметил, что согласно новому законопроекту, предусмотрена возможность мобилизовать лиц с 18 лет.

Известно, что в соответствии с ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять для прохождения базовой военной службы граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет. Они могут выбирать год прохождения базовой военной службы до того момента, пока им не наступит 24 года.

"Согласно п. п. 1 ч. 1 ст. 37 - на учет берут призывников в возрасте до 25 лет. Вы скажете: да тут же все в порядке, чего ты кипишуешь? Но посмотрим чуть дальше и тогда увидим, что подпунктом 2 на учет уже ставят военнообязанных: тех призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку", - отметил Симутин.

По словам адвоката, в случае принятия законопроекта, если человек, к примеру, в 18-24 лет был призывником, прошел базовую подготовку, то он автоматически становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

Мобилизация в Украине - последние новости

Боевой медик и морская пехотинец Ярина Черногуз заявила, что не против идеи об обязательной мобилизации женщин в Украине. По ее словам, это должны быть женщины, которые будут ответственно относиться к своим обязанностям.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает - маштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", - отметила она.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что в Раде до конца марта зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-то других критериев", - сказал нардеп.

Вас также могут заинтересовать новости: