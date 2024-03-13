Там отметили, что в рамках мобилизации планируется призвать 500 тыс. человек.

Новый закон о мобилизации призван обновить правовую базу перед проведением призыва, одной из целей которого является замена 330 тыс. военных, которые в настоящее время находятся на поле боя.

Об этом сообщили в Минобороны, пишет Financial Times. Там отметили, что в рамках мобилизации планируется призвать 500 тыс. человек. В Минобороны ометили, что оставшиеся 170 тыс. новобранцев будут заменять раненых и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на фронте.

Напомним, закон о мобилизации вызывает много споров. К первому проекту было подано более 4 тыс. поправок.

Видео дня

Законопроект о мобилизации

В конце января Кабмин внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Новый законопроект прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тыс. поправок к законопроекту. Как уточнил депутат Федор Вениславский, много поправок касается аспирантов и людей, которые присматривают за инвалидами.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: