Он отметил, что мост через Днепр был разрушен, но удары осуществили не оккупанты и не по тому мосту".

Террорист и бывший главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что Вооруженные Силы Украины разрушили Антоновский мост. Реакция боевика получилась неожиданно ироничной.

Об этом он написал в российской соцсети "ВКонтакте".

"Ну, наконец-то! Выведен из строя первый автомобильный мост через Днепр... Правда, пока что в Херсоне, и не нашими (российскими - УНИАН) войсками", - написал он.

Также террорист заявил, что часть украинских войск переправилась через реку Ингулец и захватила село Андреевка (Бериславское направление).

"Кажется, опять "Гиркин накаркал" (только вчера писал об опасности на этом участке). Пока мне непонятно - началось наступление ВСУ, или пока что только частная тактическая атака", - добавил он.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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