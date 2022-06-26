Также получил повреждения объект инфраструктуры.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Черкасской области, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В результате ракетной атаки было два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", - сообщил он.

По его данным также поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, в районе Черкасс после 11 утра было слышно два взрыва. "Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем", - прокомментировал тогда ситуацию Табурец. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео с места событий. "От этого зависит наша безопасность!",- подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, армия РФ утром 26 июня выпустила 14 ракет по Киеву и области, из-за попадания боеприпаса вспыхнул 9-этажный жилой дом. Погиб один человек, четверо получили ранения, в том числе один ребенок.

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