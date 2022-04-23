Президент сообщил, что по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых удалось сбить. В результате обстрела погибли восемь человек, 18-20 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не хочет встречаться просто так в Турции, и встреча переговорных групп зависит от желания Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции отвечая на вопрос о возможности продолжать переговоры в Турции.

Глава государства отметил, что у украинской стороны нет настроения проводить встречи на фоне обстрела российскими оккупантами Одессы накануне Пасхи.

Зеленский отметил, что по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых удалось сбить. В результате обстрела погибли восемь человек, 18-20 пострадали.

"Сегодня ребенка трёхмесячного убили. Война началась, когда этому ребенку был месяц. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Нужны предметные встречи. Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Нет! Но мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны говорить и цепляться за каждую возможность, чтобы больше трехмесячные дети не умирали. Это просто какой-то ужас... Про какие ценности они говорят? Какой их "русский мир"? Какой христианский мир? Средневековье. Просто семь ракет на Одессу! Их любимую Одессу. "Одесса-мама любимая", как они говорят, куда они любили приезжать. "У вас так вкусно готовят". Пожрать им захотелось, подонкам", - сказал Зеленский.

Обстрел Одессы 23 апреля - что известно

Напомним, сегодня в Одессе в результате ракетного удара повреждены объекты инфраструктуры, также поврежден многоэтажный жилой дом, в котором начался пожар, выбиты стекла. Ранее сообщалось о шести погибших и 18 раненых.

Как сообщили в Воздушном командовании "Север", они были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 в России из акватории Каспийского моря.

Украинскими защитниками уничтожены две вражеские крылатые ракеты и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет.

Обломки одной из ракет попали в местное кладбище, в результате чего была ранена женщина.