Противник стрелял по Черниговской области из минометов, отметили украинские пограничники.

Российские войска обстреляли из миномета Черниговскую область.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром Черниговщину обстреляли минометами с территории России", - говорится в сообщении.

В частности, российские войска выпустили 16 выстрелов из миномета калибра 82 мм.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Оккупанты бомбили военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Противник пытался захватить Чернигов - атаковал город, было много разрушений, погибли мирные люди.

В Черниговской области врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Позже территорию Черниговщины зачистили от сил противника.

Враги не раз обстреливали часть Черниговской области, в частности, с территории Беларуси. В апреле оккупанты нанесли ракетный удар по городу Городня с тактического ракетного комплекса "Точка-У" и попали в частный дом.

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