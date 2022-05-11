Российские войска обстреляли из миномета Черниговскую область.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.
"Сегодня утром Черниговщину обстреляли минометами с территории России", - говорится в сообщении.
В частности, российские войска выпустили 16 выстрелов из миномета калибра 82 мм.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Оккупанты бомбили военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Противник пытался захватить Чернигов - атаковал город, было много разрушений, погибли мирные люди.
В Черниговской области врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Позже территорию Черниговщины зачистили от сил противника.
Враги не раз обстреливали часть Черниговской области, в частности, с территории Беларуси. В апреле оккупанты нанесли ракетный удар по городу Городня с тактического ракетного комплекса "Точка-У" и попали в частный дом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты пытаются закрепиться на Криворожском направлении и атакуют Донбасс - Генштаб
- Российские оккупанты обстреляли гуманитарный автомобиль на Луганщине
- Оккупанты нанесли ракетные удары по Славянску