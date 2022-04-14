Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине, попав в один из частных домов в районе города Городня.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север".

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом оружия. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что, предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Ранее Оперативное командование "Юг" сообщало, что ВСУ уничтожили 8 единиц вражеской техники и 54 солдат армии РФ на Херсонских и Николаевских направлениях за 14 апреля.

Также российские оккупанты предупреждают родственников, чтобы те не ехали воевать в Украину.

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