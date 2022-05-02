В нашей стране уничтожили еще десятки вражеских танков, отметили в Генштабе украинской армии.

Потери РФ в войне с Украиной за сутки возросли еще на 300 человек и теперь составляют приблизительно 23 800 оккупантов.

В нашей стране также уничтожены еще 22 танка, 48 боевых бронированных машин, восемь артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, в украинском государстве еще ликвидированы два самолета, 26 беспилотников оперативно-тактического уровня, 28 единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами и шесть единиц специальной техники.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев, Львов, Мариуполь и Одессу. Потом оккупанты пошли в наступление на востоке украинского государства.

Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 1 мая в нашей стране были уничтожены около 23 тысяч 500 оккупантов.

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