На южной части территории нашего государства, в частности, уничтожены две вражеские самоходные артиллерийские установки.

В Украине на южных рубежах уничтожены 36 оккупантов и 13 единиц вражеской техники.

В частности, ликвидированы две реактивные системы залпового огня "Град", две самоходные артиллерийские установки и боевые бронированные машины, сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг".

По его данным, в Херсонской области противник направил свои основные усилия на то, чтобы удержать занятые позиции и попытаться установить контроль над всем регионом.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева, Херсона, Одессы, Сум и Житомира.

На территорию украинского государства заехала техника противника, на которой были символы "Z" и "V". 14 апреля Верховная Рада запретила эти символы.

Наши воины давали достойный отпор противнику. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 16 апреля уничтожено 163 вражеских самолета, 145 вертолетов, 138 беспилотников и около 20,1 тыс. противников.

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