Опубликована сводка последних событий на фронте.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 25 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы РФ.

Также Генштаб получил подтверждение потерь России в живой силы и технике в несколько предыдущих дней.

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"В Донецкой области, уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил РФ. В результате - до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется". – говорится в сообщении.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют более 102 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3011, боевых бронированных машин - 6010, артиллерийских систем - 1991, РСЗО - 418, средства ПВО - 212, самолетов - 283.

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