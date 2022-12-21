Украинские защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост".

Украинская авиация 21 декабря нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, украинские защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска за сутки нанесли три ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, россияне совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Общие боевык потери России в Украине на 21 декабря

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что потери России в Украине по состоянию 21 декабря почти достигли отметки в 100 тысяч человек. Отмечалось, что 24 февраля украинские бойцы ликвидировали около 99740 захватчиков.

Также Россия потеряла: вражеских танков - 3002, боевых бронированных машин - 5979, артиллерийских систем - 1972, РСЗО - 412, средств ПВО - 212, самолетов - 282.

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