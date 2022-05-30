Ликвидирован, в частности, вражеский беспилотник "Орлан-10", отметили в оперативном командовании "Юг".

Ночью на юге украинские военные ликвидировали 46 оккупантов, вражескую технику и склад боеприпасов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в переданном журналистам видеообращении.

"В нашей операционной зоне продолжается ведение боевых действий, обстановка динамичная и напряженная. В течение ночи противник продолжал попытки воздушного развития, за что безвозвратно лишен очередного "Орлана-10". Враг продолжает коварную тактику ночных ракетных ударов", - рассказал он.

Назаров напомнил, что ночью в Николаевской области крылатой ракетой из ракетного комплекса "Точка-У" атакован город Новый Буг.

"Попав в жилые и офисные кварталы центра города, ранив 2 гражданских лиц, нанеся существенные разрушения, враг средствами своей пропаганды поспешил распространить фейковые сообщения о попадании в командный пункт наших войск и уничтожении руководящего состава, большого скопления танкового и артиллерийского вооружения", - добавил он.

По словам спикера командования, ночью и на рассвете враг дважды атаковал Одесскую область стратегической авиацией.

Так, из самолетов Ту-22 были выпущены ракеты Х-22, одна из которых уничтожена силами противовоздушной обороны, а вторая попала в неработающий мост через Днестровский лиман, который оккупанты атакуют уже в седьмой раз.

"Ударной волной повреждены несколько частных домов неподалеку. Пострадавших среди гражданского населения нет. Восстановление поврежденных железнодорожного пути и дорожного покрытия моста потребует существенных затрат времени и ресурсов и пока нецелесообразно и невозможно", - сообщил он.

Назаров добавил, что по результатам выполнения огневых задач украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями за ночь потери противника составили 46 оккупантов, 8 танков Т-62, 2 122-мм гаубицы, 2 реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная и бронированная техника, а также склад боеприпасов.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины.

Войска РФ сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских. В ООН сообщали, что из-за действий оккупантов в нашем государстве уже задокументировали гибель более 3 380 человек.

Украинские воины давали достойный отпор противнику, в частности, 28 мая Владислав Назаров сообщил, что на юге наши Вооруженные силы пошли в контрнаступление, и противник понес серьезные потери и занял оборону на невыгодных и недооборудованных позициях.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 мая в нашей стране ликвидировали примерно 30 тысяч 350 врагов.

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