Оккупантов не останавливает даже погода.

Россияне не прекращают штурмы позиций Сил обороны в Авдеевке и используют все время различные тактики. За день они могут пойти в несколько штурмов, и все они будут отличаться.

Об этом сказал офицер ЦСП "Омега" с позывным "Багдад" в эфире телемарафона во время прямого включения с передовой.

"Несмотря на погодные условия противник продолжает штурмовать позиции наших Сил обороны. Но Силы обороны крепко стоят и держатся. Относительно боев в городских застройках: противник и так уже подошел слишком близко к городским застройкам, действительно, уже заняты некоторые дома. В то же время наши воины продолжают сдерживать и будут сдерживать определенные рубежи и в дальнейшем. Наши подразделения готовы к обороне в любых местах, которые будут указаны", - отметил военный.

Также "Багдад" уточнил, к каким именно комбинациям прибегает Россия во время штурмов.

"Он (враг УНИАН) может наступать просто пехотой по посадкам, лесополосам. Может наступать с техникой. Может техника идти впереди, а пехота позади, комбинированные штурмы. То есть тактика постоянно меняется. Несколько штурмов за сутки и все штурмы будут совершенно разные. То есть тактика меняется постоянно у врага и относительно времени атаки и других моментов", - сказал офицер.

По его словам, к этому добавляется еще и достаточно большая угроза с неба - позиции наших защитников противник постоянно обстреливает КАБами в большом количестве, постоянно работает вражеская артиллерия как ствольная, так и реактивные системы залпового огня.

"Но это никак не влияет на нашу устойчивость и мощь. И мы будем продолжать и дальше удерживать определенные рубежи", - подчеркнул военный.

Ситуация в Авдеевке - что известно

Два дня назад глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация возле Авдеевки обостряется, россияне авиабомбовыми ударами полностью стирают Авдеевку с лица земли.

По данным военных аналитиков Defense Express, российская оккупационная армия вплотную приблизилась к застройке окрестностей Авдеевки и ситуация очень сложная. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины пытаются максимально блокировать действия российских войск, однако все осложняет большое количество оккупантов вокруг города.

Военный эксперт Александр Коваленко сказал, что угроза окружения гарнизона в Авдеевке отсутствует, хотя ситуация тяжелая. По его словам, основной проблемой позиций ВСУ в Авдеевке является ограниченность логистики, поэтому оборонять этот город сложнее, чем Бахмут. Он пояснил, что украинские защитники под Авдеевкой имеют только одну логистическую артерию, а не две, как было в Бахмуте. И россияне пытаются использовать это, не жалеют человеческий ресурс и круглосуточно отправляют его на штурмы. А задача ВСУ на сегодня - уничтожать как можно больше этого ресурса, отметил Коваленко.

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