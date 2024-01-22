За последние два дня враг смог прожать оборону ВСУ.

Армия России за последние два дня смогла прожать оборону Вооруженных сил Украины в Авдеевке: враг имеет продвижение вдоль нескольких улиц, начиная от Ясиноватской развязки и от "промки".

По данным военных аналитиков, оккупанты пытаются заходить в город. Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец.

"Есть сообщения от наших официальных аналитиков, что российские войска предпринимают попытки заходить в Авдеевку", - акцентировал он Эспрессо.

По словам Згурца, ситуация является чрезвычайно сложной. По красным стрелкам, обозначенным на карте, можно увидеть, откуда именно оккупанты пытаются пробиться в Авдеевку, указал он.

Сейчас ВСУ пытаются максимально блокировать действия противника, однако оккупантов вокруг города очень много. Это все усложняет, прокомментировал аналитик.

Згурец надеется, что армия Украины сможет принять определенные контрмеры, чтобы не пропустить Россию в город.

Отметим, что Генштаб ВСУ утром сообщал, что оккупанты активнее всего наступали на Авдеевском направлении.

Армия России имеет рекордные потери под Авдеевкой

По словам украинского офицера из 59-й мотопехотной бригады Сергея Цехоцкого, армия РФ имеет рекордные потери в районе Авдеевки. Военный сравнил количество ликвидированных россиян с показателем, который имела Россия за десятилетия войны в Афганистане (еще во времена СССР). Цехоцкий отметил, что свой рекорд в потере людей Россия превзошла всего за 4 месяца боев с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: