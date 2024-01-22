Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация возле Авдеевки обостряется, но комплекс "Царская охота" и улица Соборная под контролем украинских сил.
"По состоянию на сейчас, конечно, что враг очень активно штурмовал несколько дней именно по этому направлению и пытается дальше проводить свои штурмовые действия. Но, по состоянию и на вчера, и сегодня "Царская охота" и улица Соборная полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, именно 110-й бригады", - акцентировал Барабаш в эфире общенационального телемарафона.
Он добавил, что на окраинах города гражданская Авдеевка с ресторанным комплексом "Царская охота" и улица Соборная уже давно превратились в место военных действий.
"Ресторанно-гостиничный комплекс "Царская охота" с 2014 года постоянно подвергался вражеским обстрелам и был точкой внимания оккупантов. Они всегда пытались штурмовать в том направлении. Что касается улицы Соборной, то это въезд в город со стороны трассы Ясиноватая-Донецк. Это старая часть города, где в мирной жизни не было никаких предприятий, а были обычные частные дома, большей частью заселенные уже тогда жителями более преклонного возраста", - рассказал Барабаш.
Глава Авдеевской МВА отметил, что сейчас "в целом ситуация действительно очень тяжелая и сложная", россияне авиабомбовыми ударами полностью стирают Авдеевку, как город.
"Враг давит по всем направлениям. Направление Степного также очень горячее и они постоянно пытаются проводить свои штурмовые действия. Все это идет под аккомпанемент вражеской ствольной и реактивной артиллерии, большого количества бомбовых авиаударов по нашим позициям и по самому городу. За минувшие сутки 37 массированных обстрелов произошло по территории нашей общины, около 20 авиабомбовых ударов. Очень активно враг в последнее время применяет авиацию, можно сказать, что полностью стирают наш город",- акцентировал Барабаш.
Он добавил, что россияне и раньше накрывали Авдеевку авиационными ударами, но не с такой интенсивностью, как сейчас. "К примеру, за прошлый год было по Авдеевке всего 146 авиабомбовых ударов нанесено. А с 1 января этого года, по состоянию на сегодня уже более 300 ударов. Это очень серьезная активизация авиации врага", - подчеркнул Барабаш.
Глава Авдеевской МВА отметил, что гражданские жители, которые все еще остаются в Авдеевке, видят, насколько сложная ситуация вокруг города и непосредственно в нем.
"Они на себе чувствуют все количество авиационных бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. Понимают, что нам все сложнее завозить гуманитарную помощь, хотя сейчас она есть в более-менее достаточном количестве. В последнее время видим, что люди немного активизируются на выезд. Сегодня из-за обстрелов дороги эвакуации не было, но два дня подряд мы вывозили по 9 человек. Есть желающие уехать на завтра и послезавтра. По состоянию на сейчас 1101 человек остается в городе", - сказал Барабаш.
Авдеевка-что известно
Как отмечали в Генштабе, сейчас Авдеевское направление остается самой горячей точкой фронта. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские защитники продолжают сдерживать вражеские силы и наносить противнику потери.
По данным военных аналитиков Defense Express, российская оккупационная армия вплотную приблизилась к застройке окрестностей Авдеевки и ситуация очень сложная. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины пытаются максимально блокировать действия российских войск, однако все осложняет большое количество оккупантов вокруг города.
В то же время, по данным аналитиков группы Oryx, российские захватчики под Авдеевкой уже потеряли более чем в десять раз больше техники, чем Вооруженные Силы Украины.