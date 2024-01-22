Комплекс "Царская охота" и улица Соборная находятся под контролем украинских сил, хотя оккупанты усилили штурмы на этих направлениях.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация возле Авдеевки обостряется, но комплекс "Царская охота" и улица Соборная под контролем украинских сил.

"По состоянию на сейчас, конечно, что враг очень активно штурмовал несколько дней именно по этому направлению и пытается дальше проводить свои штурмовые действия. Но, по состоянию и на вчера, и сегодня "Царская охота" и улица Соборная полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, именно 110-й бригады", - акцентировал Барабаш в эфире общенационального телемарафона.

Он добавил, что на окраинах города гражданская Авдеевка с ресторанным комплексом "Царская охота" и улица Соборная уже давно превратились в место военных действий.

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"Ресторанно-гостиничный комплекс "Царская охота" с 2014 года постоянно подвергался вражеским обстрелам и был точкой внимания оккупантов. Они всегда пытались штурмовать в том направлении. Что касается улицы Соборной, то это въезд в город со стороны трассы Ясиноватая-Донецк. Это старая часть города, где в мирной жизни не было никаких предприятий, а были обычные частные дома, большей частью заселенные уже тогда жителями более преклонного возраста", - рассказал Барабаш.

Глава Авдеевской МВА отметил, что сейчас "в целом ситуация действительно очень тяжелая и сложная", россияне авиабомбовыми ударами полностью стирают Авдеевку, как город.

"Враг давит по всем направлениям. Направление Степного также очень горячее и они постоянно пытаются проводить свои штурмовые действия. Все это идет под аккомпанемент вражеской ствольной и реактивной артиллерии, большого количества бомбовых авиаударов по нашим позициям и по самому городу. За минувшие сутки 37 массированных обстрелов произошло по территории нашей общины, около 20 авиабомбовых ударов. Очень активно враг в последнее время применяет авиацию, можно сказать, что полностью стирают наш город",- акцентировал Барабаш.

Он добавил, что россияне и раньше накрывали Авдеевку авиационными ударами, но не с такой интенсивностью, как сейчас. "К примеру, за прошлый год было по Авдеевке всего 146 авиабомбовых ударов нанесено. А с 1 января этого года, по состоянию на сегодня уже более 300 ударов. Это очень серьезная активизация авиации врага", - подчеркнул Барабаш.

Глава Авдеевской МВА отметил, что гражданские жители, которые все еще остаются в Авдеевке, видят, насколько сложная ситуация вокруг города и непосредственно в нем.

"Они на себе чувствуют все количество авиационных бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов. Понимают, что нам все сложнее завозить гуманитарную помощь, хотя сейчас она есть в более-менее достаточном количестве. В последнее время видим, что люди немного активизируются на выезд. Сегодня из-за обстрелов дороги эвакуации не было, но два дня подряд мы вывозили по 9 человек. Есть желающие уехать на завтра и послезавтра. По состоянию на сейчас 1101 человек остается в городе", - сказал Барабаш.

Авдеевка-что известно

Как отмечали в Генштабе, сейчас Авдеевское направление остается самой горячей точкой фронта. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские защитники продолжают сдерживать вражеские силы и наносить противнику потери.

По данным военных аналитиков Defense Express, российская оккупационная армия вплотную приблизилась к застройке окрестностей Авдеевки и ситуация очень сложная. Отмечается, что Вооруженные Силы Украины пытаются максимально блокировать действия российских войск, однако все осложняет большое количество оккупантов вокруг города.

В то же время, по данным аналитиков группы Oryx, российские захватчики под Авдеевкой уже потеряли более чем в десять раз больше техники, чем Вооруженные Силы Украины.

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