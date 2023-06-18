На Таврическом направлении подразделения Сил обороны в течение суток выполнили более 1800 огневых задач.

Потери оккупантов на Таврическом направлении увеличились за последние сутки - ликвидированы еще четыре роты врага и около 80 единиц техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Каждый день для россиян превращается в ад. Наши воины мастерски уничтожают врага. На Таврическом направлении подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1829 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники противника", - отметил он.

Речь идет о 24 танках, 12 единицах БМП, 5 ББМ, 3 МТЛБ, 2 БТР, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", противотанковом ракетном комплексе "Штурм-с".

По информации Тарнавского, на этом направлении Силы обороны сбили вертолет Ка-52. Также было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов россиян.

Потери оккупантов - последняя информация

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро потери врага в личном составе составляют почти 220 тысяч, в том числе 650 оккупантов – ликвидированы за минувшие сутки.

Также за минувшие сутки уничтожены десятки вражеской техники. В частности, в командовании Воздушных сил информировали, что за прошедшие сутки уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, а также 12 БПЛА различного типа.

Как отмечали в разведке Британии, сейчас армия оккупантов несет наибольшие потери с марта - со времен битвы за Бахмут.

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