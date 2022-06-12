Украинские власти призывают жителей не посещать массовые мероприятия, организованные оккупантами.

Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области.

Об этом вечером 11 июня сообщил энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", - говорится в сообщении.

Он призвал людей не посещать массовые мероприятия оккупантов.

"Призываю ради вашей безопасности в течение 12.06 не посещать в г. Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются рашистами", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Энергодаре рядом с Запорожской АЭС партизаны ликвидировали двух российских военных из патруля. Отмечалось, что это не первый такой случай в Энергодаре. В связи с событиями в городе военные РФ усилили контроль.

На большинстве территории Запорожской области в эти выходные будет действовать удлиненный комендантский час.

Напомним, 12 июня страна-агрессор отмечает День России - государственный праздник в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Оккупанты, в частности, в Херсонской области заявляли, что также собираются его отмечать.

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