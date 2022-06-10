Она начнется в 22:00 11 июня и закончится в 05:00 13 июня на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов.

На большинстве территории Запорожской области в эти выходные будет действовать продленный комендантский час.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Несмотря на активные боевые действия, которые ведутся в области, и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

В частности, продленный комендантский час вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов Запорожской области.

"Она начнется в 22:00 11 июня и закончится в 05:00 13 июня. Напоминаем, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах без спецпропусков", - добавили в ОВА.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошла ротация оккупационных войск. На оккупированных территориях среди коллаборантов начались схватки из-за жажды наживы и власти.

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска оккупировали почти 60% территории Запорожской области.

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