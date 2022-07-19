Большинству противников, которые двинулись в сторону украинского областного центра, меньше чем 23 года, поделился советник главы Мариуполя.

Во вторник, 19 июля, в сторону Запорожья колоннами двинулись около тысячи российских оккупантов с военной техникой.

Большинству оккупантов меньше чем 23 года, часть из них могут быть срочниками, написал в своем канале в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем, что российские военные, около 1 тыс. нелюдей, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и двинулись колоннами в направлении Запорожья...", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись на территорию Украины. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

Украинские воины давали достойный отпор врагам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 19 июля на нашей земле уже ликвидировали 38 тыс. 550 противников.

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