В результате атаки возник пожар в домах, взрывной волной выбиты окна в домах вокруг, повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Количество раненых в Запорожье от ночного удара ракетой С-300 возросло до девяти.

Как сообщает полиция Запорожской области, около 00:50 российские войска в очередной раз ударили ракетами по одному из жилых кварталов города.

В результате атаки произошло возгорание гаражного помещения, расположенного рядом, возник пожар в домах, взрывной волной выбиты стекла и балконные рамы в близлежащих домах, поврежден фасад и автомобили, припаркованные на дворовой территории.

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Также ударной волной и обломками снарядов повреждены офисные помещения, магазины, здания предприятий, расположенных неподалеку от места попадания.

"В результате ракетного обстрела пострадали девять человек – четырех госпитализировали в медицинские учреждения, из них – двое детей, 9 и 15 лет", - рассказали правоохранители.

Напоминается, что российская армия в очередной раз применила против украинского населения зенитно-ракетные комплексы С-300.

По факту вооруженной агрессии следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

Ситуация в Запорожской области

Россияне уже не раз обстреливали Запорожье и другие населенные пункты области, есть много разрушений инфраструктуры, домов, жертв и пострадавших.

Так, ночью 16 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду. Местные власти сообщили, что есть разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры и несколько человек получили ранения.

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