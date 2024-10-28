Областной центр является стратегически важным для обороны юга Украины, отметили журналисты.

Россияне осенью впервые начали бить по городу Запорожье корректируемыми авиабомбами. Из-за таких ударов с воздуха мирные жители боятся, что им снова придется покидать город, который в последнее время считали относительно безопасным.

В начале полномасштабного вторжения, когда РФ не раз била ракетами по Запорожью, юрист райсовета госпожа Клименко вместе с детьми поехала в Литву, и она вернулась, поскольку ей было тяжело в чужой стране, а теперь муж пытается ее убедить снова уехать, пишет The New York Times.

По словам собеседницы, она покинет Запорожье только в том случае, если бомба попадет в ее двор. "За три года мы много раз чувствовали, что умрем, но мы выжили, и выживем сейчас", - сказала женщина.

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По сведениям журналистов, удары авиабомбами потрясли город, который стал убежищем для мирных жителей, спасающихся от боевых действий на востоке:

"Город стратегически важен для обороны юга Украины. Он является центром железнодорожных и автомобильных перевозок и имеет крупную сталелитейную промышленность, которая поддерживает производство оружия в Украине. И он символически важен как столица Запорожской области, которую Россия стремится аннексировать".

Важные новости Запорожья - сегодня город в центре внимания

В конце сентября россияне впервые ударили по Запорожью КАБами. В результате ударов со стороны противника есть разрушения и пострадавшие. Российские оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома, машины.

В октябре майор Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас выразил мнение, что захватчики, после продвижения в Донецкой области, начнут наступательные действия на Запорожье.

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