Вечером во вторник, 24 сентября, российская оккупационная армия обстреляла Запорожье, разрушив дома и ранив людей.

О последствиях очередной атаки рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он сообщил в своем официальном Telegram-канале, что двое из шести пострадавших попали в больницу. "В Коммунарском районе города в результате российской атаки разрушены частные дома. Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались", - написал он.

В полиции Запорожской области пишут, что в период с 21:30 до 21:52 оккупанты нанесли по городу четыре удара. По предварительным данным, били КАБами.

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