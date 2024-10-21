Захватчики будут пытаться наступать с юга и юго-востока, считает военный.

Российские оккупанты после продвижения в Донецкой области начнут наступательные действия на Запорожье.

Об этом "Киев24" заявил майор Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас. По его словам, возможность пойти в наступление на указанный город захватчики получили в результате успешного продвижения на Донецком направлении.

"Ожидаемая ситуация, что россияне будут пытаться атаковать его (город, - УНИАН) более интенсивное после того, как они продвинулись на Донецком направлении. Соответственно, теперь и с юга, и с юго-востока они будут пытаться продвинуться к областному центру. Я думаю, что в ближайшее время именно это направление может стать одним из самых горячих", - сказал военный.

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Он напомнил, что это логично, в том числе потому, что кремлевский диктатор Владимир Путин ранее подписал "конституционные законы" о якобы "вхождении в состав России" четырех частично оккупированных украинских регионов - Херсонщины, Запорожской, Луганской и Донецкой областей:

"Все мы помним, что Путин внес наш город, мой родной город, в конституцию Российской Федерации, который значится теперь как российский. Поэтому конечно, действительно, надо уделять максимальное внимание (Запорожью, - УНИАН)".

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Напомним, в последнее время российская оккупационная армия имеет определенные успехи в Донецкой области. В частности, по данным DeepState, россияне захватили село Желанное Второе Покровского района Донецкой области Украины и еще продвинулась в Вишневом, Горняке, возле Ольговки и Любимовки.

По данным Генштаба ВСУ, с начала минувших суток (по состоянию на утро 21 октября) произошло 167 боевых столкновений, противник нанес 54 авиационных удара с применением 99 КАБов, более 560 ударов дронами-камикадзе.

В частности, 20 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. 19 атак противника нашим подразделениям удалось отразить. Также агрессор четыре раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении.

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