В нашей армии руководящие должности занимают эффективные люди, отметил военнослужащий.

Костяком Вооруженных сил Украины есть люди, возраст которых составляет 35-45 лет.

Наша армия очень молода, рассказал командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ Павел Вышебаба в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

"Я недаром написал, что мое поколение сейчас делает главное дело. Это люди от 35 до 45 лет. У нас очень молодая армия... У нас и комбриг всего на несколько лет старше меня, мой непосредственный командир - моего возраста. Вообще... главный костяк нашей армии - мужчины 35-45 лет...", - отметил собеседник.

Военный добавил, что руководящие должности занимают эффективные люди в возрасте 35-40-45 лет.

"...Эффективность здесь - один из главных критериев ведения успешных боевых действий", - добавил он.

Напомним, ВСУ с 24 февраля достойно дают отпор армии Российской Федерации, которую называли второй по мощи армией мира. На нашей земле по состоянию на 22 августа уже уничтожено около 45 400 противников.

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